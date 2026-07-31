भारतीय दूत ने चीन से मांगी ज्यादा बाजार पहुंच

- चीन में भारतीय दूत ने वाणिज्य उपमंत्री से मुलाकात की बीजिंग, एजेंसी। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने गुरुवार को चीन के वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री यान डोंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय उत्पादों, विशेषकर दवाओं को चीनी बाजार में अधिक पहुंच देने की मांग की।

द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा

बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देने तथा भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने पर सहमति जताई। मई में चीन में भारत के राजदूत का पद संभालने के बाद से ही विक्रम दोराईस्वामी लगातार चीन को भारत से अधिक दवा निर्यात और चीनी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। भारत लंबे समय से चीन से उसके आईटी, फार्मा और कृषि क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच देने की मांग करता रहा है।