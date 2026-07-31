लाल सागर पर सऊदी गठजोड़ में भारत के जुड़ने के आसार नहीं

सऊदी अरब का समुद्री गठजोड़

सऊदी अरब ने गुरुवार को 13 अन्य देशों के साथ लाल सागर की सुरक्षा के लिए एक सुमद्री गठबंधन बनाने का ऐलान किया था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। कुल 43 देशों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर सऊदी अरब द्वारा आहूत बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं था। लाल सागर पर यमन के निकट 29 किमी चौड़े बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। विगत 20 जुलाई से उन्होंने इसे बाधित कर रखा है। इससे वाणिज्यिक नौवहन प्रभावित हो रहा है। दरअसल, होर्मुज के बंद होने के कारण ज्यादातर पोत लाल सागर से होकर गुजर रहे थे, लेकिन हूती विद्रोहियों के कब्जे के बाद यहां से भी आवागमन प्रभावित हो चुका है। होर्मुज के बंद होने के कारण सऊदी अरब का ज्यादादर कच्चा तेल इसी रास्ते से भेजा जा रहा था। इसलिए वह सर्वाधिक प्रभावित देश है। इसलिए उनके कब्जे से मुक्त कराने के लिए उसने यह गठजोड़ तैयार किया है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए कुल 51 देशों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया। इससे भारत नाराज है। इसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात को भी आमंत्रित नहीं किया गया।