Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लाल सागर पर सऊदी गठजोड़ में भारत के जुड़ने के आसार नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली, मदन जैड़ा। सऊदी अरब द्वारा लाल सागर की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे समुद्री गठजोड़ में भारत के शामिल होने की संभावना वेहद कम है। भारत इस मुद्दे पर नाराजगी जता चुका है, क्योंकि उसे इस गठजोड़ में आमंत्रित नहीं किया गया है। हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब पर टोल लगाने की योजना बना रहे हैं।

लाल सागर पर सऊदी गठजोड़ में भारत के जुड़ने के आसार नहीं

नई दिल्ली, मदन जैड़ा। लाल सागर को हूती विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सऊदी अरब द्वारा बनाए जा रहे समुद्री गठजोड़ में भारत के शामिल होने के आसार नहीं हैं। उच्च पदस्त्र सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

ये भी पढ़ें:सऊदी अरब ने समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की

सऊदी अरब का समुद्री गठजोड़

सऊदी अरब ने गुरुवार को 13 अन्य देशों के साथ लाल सागर की सुरक्षा के लिए एक सुमद्री गठबंधन बनाने का ऐलान किया था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। कुल 43 देशों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर सऊदी अरब द्वारा आहूत बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं था। लाल सागर पर यमन के निकट 29 किमी चौड़े बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। विगत 20 जुलाई से उन्होंने इसे बाधित कर रखा है। इससे वाणिज्यिक नौवहन प्रभावित हो रहा है। दरअसल, होर्मुज के बंद होने के कारण ज्यादातर पोत लाल सागर से होकर गुजर रहे थे, लेकिन हूती विद्रोहियों के कब्जे के बाद यहां से भी आवागमन प्रभावित हो चुका है। होर्मुज के बंद होने के कारण सऊदी अरब का ज्यादादर कच्चा तेल इसी रास्ते से भेजा जा रहा था। इसलिए वह सर्वाधिक प्रभावित देश है। इसलिए उनके कब्जे से मुक्त कराने के लिए उसने यह गठजोड़ तैयार किया है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए कुल 51 देशों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया। इससे भारत नाराज है। इसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात को भी आमंत्रित नहीं किया गया।

ये भी पढ़ें:भारत के लिए सऊदी तेल लेकर आ रहे दो टैंकर लाल सागर से निकले

हूती विद्रोही का टोल लगाने का इरादा

सूत्रों के अनुसार हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब पर टोल लगाना चाहते हैं ताकि वहां से गुजरने वाले पोतों से उगाही की जा सके। यह वैसी ही कोशिश है जैसे ईरान होर्मुज में कर रहा है। बता दें कि हूती विद्रोही समूह ईरान समर्थित है और कोई बड़ी बात नहीं कि ईरान के इशारे पर ही हूती विद्रोहियों ने यह कदम उठाया हो ताकि दुनिया के समक्ष ऊर्जा संकट पैदा किया जा सके और इसके लिए अमेरिका पर दबाव बने। इस गठजोड़ में अमेरिका भी शामिल होगा या नहीं यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। भारत की तरफ से सऊदी के गठजोड़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लाल सागर की स्थिति पर भारत पैनी निगाह रखे हुए है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत को सऊदी अरब के समुद्री गठजोड़ में क्यों शामिल नहीं किया गया?
सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब ने 51 देशों को आमंत्रित किया था, लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saudi Arabia Delhi Latest News Delhi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।