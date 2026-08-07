वैश्विक स्तर पर मानचित्रण और जियोस्पेशियल तकनीक को मजबूत करेगा भारत
फोटो न्यूयॉर्क यूएन मुख्यालय में 'ग्लोबल जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट' पर बैठक संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति के 16वें सत्र की बैठक में बोल
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भारत ने वैश्विक स्तर पर मानचित्र और भौगोलिक जानकारी (जियोस्पेशियल डेटा) प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मुख्यालय में आयोजित 'ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट' (यूएन-जीजीआईएम) के 16वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के सर्वेयर जनरल शैलेश कुमार सिन्हा कर रहे हैं।बैठक के दौरान भारत ने यह स्पष्ट किया कि टिकाऊ विकास और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में सटीक भौगोलिक जानकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने के लिए तैयार है। यूएन-जीजीआईएम एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सह-अध्यक्ष होने के नाते शैलेश कुमार सिन्हा ने इस क्षेत्र की प्राथमिकताओं और चुनौतियों को भी वैश्विक मंच पर रखा।
उन्होंने कहा कि बेहतर जियोस्पेशियल जानकारी से न केवल विकास कार्यों में गति आएगी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य आधुनिक मैपिंग और भौगोलिक आंकड़ों के जरिए दुनिया भर में बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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