बिजली संकट ने बढ़ाया सरकार पर बोझ, 1.9 करोड़ टन कोयले का आयात करेगा भारत

गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की खपत बढ़ने के कारण भारत में कोयले की दिक्कत बढ़ रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत जून तक विदेश से 1.9 करोड़ टन कोयले के आयात को लेकर काम कर रहा है।

इस खबर को सुनें