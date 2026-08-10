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एसएसीयू समूह संदर्भ शर्तों पर कर सकता है हस्ताक्षर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत और दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व वाले एसएसीयू समूह के बीच तरजीही व्यापार समझौते की बातचीत 12 अगस्त को संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर से शुरू हो सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में चर्चा की है।

एसएसीयू समूह संदर्भ शर्तों पर कर सकता है हस्ताक्षर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व वाले एसएसीयू समूह के बीच तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) की बातचीत शुरू करने के लिए 12 अगस्त को संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) के पांच सदस्य देशों में बोत्सवाना, इस्वातिनी (पूर्व में स्वाजीलैंड), लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

वार्ता और सहयोग

ब्रिक्स व्यापार और उद्योग मंत्रियों की बैठक के मौके पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग और प्रतिस्पर्धा मंत्री पार्क ताऊ से मुलाकात की। गोयल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''हमने भारत-एसएसीयू पीटीए के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर करने और वार्ताओं के जल्द पूरा पर चर्चा की। हमने भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार जुड़ाव को मजबूत करने के साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों, दवा और विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों को तलाशा।''

समझौतों की प्रक्रिया

अधिकारी ने बताया कि संदर्भ शर्तों पर 12 अगस्त को हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ऐसे समझौतों के तहत दो व्यापारिक भागीदार एक-दूसरे को वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट देते हैं, ताकि आपस में व्यापार को बढ़ावा दिया जा sake।

पिछले प्रयास

साल 2008 में दोनों पक्षों ने एक प्रस्तावित समझौते के लिए बातचीत की थी, लेकिन बाजार तक पहुंच के मुद्दों के कारण यह बातचीत अटक गई थी।

अधिकांश पूछे गए प्रश्न

भारत और एसएसीयू के बीच किस दिन सम्मति पर हस्ताक्षर होंगे?
12 अगस्त को संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।
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