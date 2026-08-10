Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेल : अंडर-20 एथलेटिक्स में पूजा और महिला रिले टीम को निराशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अंडर-20 एथलेटिक्स में पूजा और महिला रिले टीम को निराशा यूजीन (अमेरिका)। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी

खेल : अंडर-20 एथलेटिक्स में पूजा और महिला रिले टीम को निराशा

अंडर-20 एथलेटिक्स में पूजा और महिला रिले टीम को निराशा यूजीन (अमेरिका)। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी ऊंची कूद की एथलीट पूजा सिंह फाइनल में सातवें स्थान पर रहीं, जिससे भारत ने अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स में तीन पदकों के साथ अभियान समाप्त किया। आशीष यादव ने भाला फेंक में रजत जीता। बसंत मेघवाल ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत और शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में कांस्य जीता।पूजा 1.84 मीटर की ऊंचाई ही पार कर सकीं, जो उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1.93 मीटर से काफी कम है। ऑस्ट्रेलिया की इजोबेल लुइसन-रो (1.92 मीटर) ने स्वर्ण, हंगरी की लिलियाना बटोरी (1.90 मीटर) ने रजत और स्पेन की ऐताना अलोंसो (1.90 मीटर) ने कांस्य हासिल किया।

भूमिका नेहते, ताहूरा खातून, तनु चौधरी और थिया अरुमुगम की भारतीय महिला चार गुणा 400 मीटर रिले टीम फाइनल में तीन मिनट 45.28 सेकंड का समय निकाल नौवें और अंतिम स्थान पर रही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।