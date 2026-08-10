खेल : अंडर-20 एथलेटिक्स में पूजा और महिला रिले टीम को निराशा
अंडर-20 एथलेटिक्स में पूजा और महिला रिले टीम को निराशा यूजीन (अमेरिका)। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी
अंडर-20 एथलेटिक्स में पूजा और महिला रिले टीम को निराशा यूजीन (अमेरिका)। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी ऊंची कूद की एथलीट पूजा सिंह फाइनल में सातवें स्थान पर रहीं, जिससे भारत ने अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स में तीन पदकों के साथ अभियान समाप्त किया। आशीष यादव ने भाला फेंक में रजत जीता। बसंत मेघवाल ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत और शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में कांस्य जीता।पूजा 1.84 मीटर की ऊंचाई ही पार कर सकीं, जो उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1.93 मीटर से काफी कम है। ऑस्ट्रेलिया की इजोबेल लुइसन-रो (1.92 मीटर) ने स्वर्ण, हंगरी की लिलियाना बटोरी (1.90 मीटर) ने रजत और स्पेन की ऐताना अलोंसो (1.90 मीटर) ने कांस्य हासिल किया।
भूमिका नेहते, ताहूरा खातून, तनु चौधरी और थिया अरुमुगम की भारतीय महिला चार गुणा 400 मीटर रिले टीम फाइनल में तीन मिनट 45.28 सेकंड का समय निकाल नौवें और अंतिम स्थान पर रही।
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