खेल : ई-स्पोर्ट विश्व कप : भारत की दो टीमें फाइनल में पहुंचीं
ई-स्पोर्ट विश्व कप : भारत की दो टीमें फाइनल में पहुंचीं पेरिस। ‘ओरंगुटान’ और
ई-स्पोर्ट विश्व कप : भारत की दो टीमें फाइनल में पहुंचीं पेरिस। ‘ओरंगुटान’ और ‘गॉडलाइक ई-स्पोर्ट’ ने यहां ई-स्पोर्ट विश्व कप में ‘पबजी मोबाइल विश्व कप’ के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय टीमें बनने का गौरव हासिल किया है। ग्रुप चरण में दोनों टीमों ने अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पांच में रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। प्रतियोगिता में 32 टीमों को 16-16 के दो ग्रुप में बांटा गया था और हर टीम ने 12 मुकाबले खेले। ओरंगुटान ने ग्रुप-ए में 91 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वह ‘फोर थ्राइव’ से 16 अंक पीछे रही। वहीं गॉडलाइक ई-स्पोर्ट ने ग्रुप-बी में 105 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।
ग्रैंड फाइनल 14 से 16 अगस्त तक खेले जाएंगे। दोनों भारतीय टीमें खिताब के साथ 30 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि में हिस्सेदारी हासिल करने उतरेंगी।
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