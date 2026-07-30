खेल : विश्व जूनियर स्क्वॉश : पुरुष टीम सेमीफाइनल में, महिला टीम बाहर
विश्व जूनियर स्क्वॉश : पुरुष टीम सेमीफाइनल में, महिला टीम बाहर ओंटारियो। भारतीय पुरुष
विश्व जूनियर स्क्वॉश : पुरुष टीम सेमीफाइनल में, महिला टीम बाहर ओंटारियो। भारतीय पुरुष टीम इंग्लैंड को हराकर विश्व जूनियर स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हालांकि महिला टीम अमेरिका से हारकर बाहर हो गई। पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम ने तीसरी वरीयता प्राप्त इंग्लैंड को हराया। अब उसका मुकाबला अमेरिका से होगा। पिछले साल भारत ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। आर्यवीर दीवान ने रॉनी हिकलिंग को हराकर भारत को बढ़त दिलाई लेकिन इस्माइल खलील ने युशा नफीस को हराकर इंग्लैंड को बराबरी दिलाई। अंत में गुरवीर सिंह ने निर्णायक मुकाबला जीता। महिला वर्ग में हाल में विश्व जूनियर चैंपियन बनी अनाहत सिंह ने दिया यादव को हराकर भारत को बढ़त दिलाई।
बाद में चार्लोट जे ने भारत की रुद्रा सिंह को और लिली बूरेल ने अनिका दुबे को मात दी।
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