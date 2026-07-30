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खेल : समापन समारोह में दिखेगी भारत की संस्कृति की झलक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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समापन समारोह में दिखेगी भारत की संस्कृति की झलक ग्लास्गो, एजेंसी। भारत की जीवंत

खेल : समापन समारोह में दिखेगी भारत की संस्कृति की झलक

समापन समारोह में दिखेगी भारत की संस्कृति की झलक ग्लास्गो, एजेंसी। भारत की जीवंत संस्कृति और राष्ट्रमंडल परिवार के साथ उसके साझा मूल्यों की झलक 2 अगस्त को ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान ‘हैंडओवर’ खंड में नजर आएगी। यह 2030 में खेलों के शताब्दी संस्करण के मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के स्वागत के अंतरराष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा होगा।भारत के मनोरंजन जगत के कुछ बड़े नाम समारोह में मंच पर दिखेंगे जब इन खेलों का ध्वज अगले मेजबान के तौर पर भारत को सौंपा जाएगा। ‘हैंडओवर खंड’ तीन हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में राष्ट्रगीत वंदेमातरम के 150 साल का जश्न होगा।

अभिनेत्री और पूर्व विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर की अगुआई में नर्तकों का समूह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का परिचय दर्शकों से कराएगा।दूसरे हिस्से में भारत के मशहूर सितार वादक ऋषभ रिखिराम शर्मा और स्कॉटलैंड के बेहतरीन पाइपर रोस ऐंसली की जुगलबंदी होगी। आखिर में गुजरात पर विशेष कार्यक्रम होगा जो अगले खेलों का मेजबान है। संगीतकार शंकर महादेवन अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम के साथ कुछ सुपरहिट गाने पेश करेंगे।

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