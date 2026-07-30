खेल : समापन समारोह में दिखेगी भारत की संस्कृति की झलक
समापन समारोह में दिखेगी भारत की संस्कृति की झलक ग्लास्गो, एजेंसी। भारत की जीवंत
समापन समारोह में दिखेगी भारत की संस्कृति की झलक ग्लास्गो, एजेंसी। भारत की जीवंत संस्कृति और राष्ट्रमंडल परिवार के साथ उसके साझा मूल्यों की झलक 2 अगस्त को ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान ‘हैंडओवर’ खंड में नजर आएगी। यह 2030 में खेलों के शताब्दी संस्करण के मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के स्वागत के अंतरराष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा होगा।भारत के मनोरंजन जगत के कुछ बड़े नाम समारोह में मंच पर दिखेंगे जब इन खेलों का ध्वज अगले मेजबान के तौर पर भारत को सौंपा जाएगा। ‘हैंडओवर खंड’ तीन हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में राष्ट्रगीत वंदेमातरम के 150 साल का जश्न होगा।
अभिनेत्री और पूर्व विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर की अगुआई में नर्तकों का समूह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का परिचय दर्शकों से कराएगा।दूसरे हिस्से में भारत के मशहूर सितार वादक ऋषभ रिखिराम शर्मा और स्कॉटलैंड के बेहतरीन पाइपर रोस ऐंसली की जुगलबंदी होगी। आखिर में गुजरात पर विशेष कार्यक्रम होगा जो अगले खेलों का मेजबान है। संगीतकार शंकर महादेवन अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम के साथ कुछ सुपरहिट गाने पेश करेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।