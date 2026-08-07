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बांग्लादेश सरकार को लेकर हसीना की बातों का समर्थन नही : भारत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेश सरकार को लेकर हसीना की बातों का समर्थन नही : भारतनई दिल्ली विशेष संवाददाता भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वहां की सरकार के बारे में कही गई...

बांग्लादेश सरकार को लेकर हसीना की बातों का समर्थन नही : भारत

बांग्लादेश सरकार को लेकर हसीना की बातों का समर्थन नही : भारत नई दिल्ली विशेष संवाददाता

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश सरकार के बारे में शेख हसीना की कही बातों का नहीं करते सपोर्ट: विदेश मंत्रालय

भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वहां की सरकार के बारे में कही गई बातों का समर्थन नही करता है।

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पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान

पिछले दो साल से भारत में रह रही शेख हसीना ने हाल में विदेशी पत्रकार क्लब में मीडिया को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस आयोजन और उनके बयानों को लेकर बांग्लादेश भारत से नाराज है तथा चेताया है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

भारत सरकार की स्थिति

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने इस बाबत पूछे एक सवाल के उत्तर में कहा कि इस मामले पर हम पहले भी स्थिति साफ कर चुके हैं कि इस आयोजन से भारत सरकार का कोई लेना-देना नही है। यह एक निजी संस्था का आयोजन था। इतना ही नही जैसवाल ने कहा कि भारत उस मंच से कही गई बातों का समर्थन भी नही करता है, खासकर बांग्लादेश की सरकार को लेकर कही गई बातों का।

एफसीआरए विधेयक पर प्रश्न

एक प्रश्न के उत्तर में जैसवाल ने एफसीआरए विधेयक को लेकर अमेरिकी सांसदों की चिंताओं को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि जहां तक विधाई मामलों का सवाल है यह भारत का अंदरूनी मामला है और इसका निर्णय संसद करती है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश हैं जहां विदेशी दान को विनियमित करने का प्रावधान है।

भारतीय पोतों पर हमले

लाल सागर समेत अन्य स्थानों पर भारतीय पोतों और भारतीय चालक दल वालों वाणिज्यिक पोतों पर हमलों को लेकर भारत ने कहा कि वह इस मामले में गंभीर है। ऐसे मामलों में जहां भारत वाणिज्यिक नौवहन पर हमलों का विरोध कर रहा हैं, वहीं विदेशों में भारतीय दूतावास भी घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं तथा तत्काल मदद प्रदान कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

भारत ने शेख हसीना के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी?
भारत ने कहा कि वह शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश सरकार के बारे में कही गई बातों का समर्थन नहीं करता है।
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