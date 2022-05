कौन हैं नवीन श्रीवास्तव जो बनाए जा सकते हैं नेपाल में भारत के राजदूत?

नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारत के नए राजदूत बनाए जा सकते हैं। नवीन को नेपाल का राजदूत प्रस्तावित किया गया है। नवीन, विनय क्वात्रा की जगह लेंगे जो कि हाल ही में भारत के विदेश सचिव बने हैं।

Wed, 04 May 2022 11:50 AM

Aditya Kumar लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 11:50 AM

