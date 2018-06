शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र और पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करना भारत की प्राथमिकता : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पड़ोसी देशों और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तहत आने वाले क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क (कनेक्टिविटी) होने को भारत की प्राथमिकता बताया। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के नतीजों पर पूर्ण सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया।



एससीओ शिखर सम्मेलन के सीमित सत्र के दौरान मोदी ने 'सिक्योर की अवधारणा को भी रखा। इसमें 'एस से आशय नागरिकों के लिए सुरक्षा, 'ई से आर्थिक विकास, 'सी से क्षेत्र में संपर्क (कनेक्टिविटी), 'यू से एकता, 'आर से संप्रभुता और अखंडता का सम्मान और ' ई से पर्यावरण सुरक्षा है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में भारत में अनौपचारिक वार्ता के मोदी के न्यौते को स्वीकारा

मोदी ने कहा, '' हम एक बार फिर उस पड़ाव पर पहुंच गए है जहां भौतिक और डिजिटल संपर्क भूगोल की परिभाषा बदल रहा है। इसलिए हमारे पड़ोसियों और एससीओ क्षेत्र में संपर्क हमारी प्राथमिकता है।

Happy to be part of SCO family! PM @narendramodi joins other SCO leaders for a Group Photo before the #SCOSummit kicks off. A historic moment for India and #SCO as India attends the meeting as full member for the first time. #IndiaInSCO pic.twitter.com/5VEWdBZgVw