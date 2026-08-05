अफ्रीका भारत का साझेदार और प्राथमिकता : जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका भारत का साझेदार और प्राथमिकता है। उन्होंने अफ्रीका दिवस 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत अफ्रीकन यूनियन के साथ स्थायी संपर्क बनाए हुए है और इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट फिर से आयोजित करने के लिए उत्सुक है। भारत ने अफ्रीका में 17 नए डिप्लोमैटिक मिशन खोले हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अफ्रीका भारत का साझेदार और प्राथमिकता है। चाहे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात हो या बहुपक्षवाद की, इस महाद्वीप को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। विदेश मंत्री ‘अफ्रीका दिवस 2026’ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीकन यूनियन के साथ लगातार संपर्क में है और स्थगित हो चुके इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट को फिर आयोजित करने के लिए उत्सुक है। जयशंकर ने कहा, ‘आज अफ्रीका के प्रति बहुत मजबूत भावनाएं और गहरा जुड़ाव व्यक्त करने का अवसर है। भारतीयों और अफ्रीकियों के दिल एक ही लय में धड़कते हैं।
हम साथ मिलकर न केवल दुनिया की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि वैश्विक प्रगति के लिए एक सक्षम संयुक्त शक्ति भी हैं।’उन्होंने कहा कि दोनों देश उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए तैयार हैं। भारत ने हाल के वर्षों में 17 नए डिप्लोमैटिक मिशन खोले हैं, जिससे देश की मौजूदगी 46 अफ्रीकी देशों तक बढ़ गई है। बता दें कि अफ्रीका दिवस 1963 में ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की स्थापना की याद में मनाया जाता है।
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