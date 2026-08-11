लास वेगास में ईपीसीएच ने इंडिया पॅवैलियन लगाया
अमेरिका के लास वेगास में आयोजित सोर्सिंग एट मैजिक 2026 शो की शुरुआत हुई। जिसमें हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसीएच) की ओर से इंडिया पॅवैलियन ल
अमेरिका के लास वेगास में आयोजित सोर्सिंग एट मैजिक 2026 शो की शुरुआत हुई, जिसमें हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसीएच) की ओर से इंडिया पवैलियन लगाया गया। इसमें भारतीय हस्तशिल्प, फैशन एक्सेसरीज और शिल्प के लाइव प्रदर्शन ने दुनिया भर से पहुंचे खरीदारों को आकर्षित किया। ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ.नीरज खन्ना ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय हस्तशिल्प, लाइफस्टाइल और फैशन एक्सेसरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है।
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