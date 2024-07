भारत ने फिर निभाई रूस के संग यारी, UN में लाए गए यूक्रेन के प्रस्ताव का नहीं दिया साथ

रूस ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के मसौदे के पक्ष में मतदान को कीव, वाशिंगटन, ब्रुसेल्स और लंदन द्वारा यूक्रेनी संघर्ष को और बढ़ाने की उनकी नीति के समर्थन के प्रमाण के रूप में देखा जाएगा।"

Himanshu Jha Fri, 12 Jul 2024 11:48 AM लाइव हिन्दुस्तान,संयुक्त राष्ट्र।