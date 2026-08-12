भारत-चीन सीमा की स्थिति का असर दोनों देशों के संबंधों पर दिखेगा

- विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इन मुद्दों को सबसे गंभीर मानते हैं नई

- विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इन मुद्दों को सबसे गंभीर मानते हैं नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत ने चीन के साथ सीमा मुद्दों को सबसे गंभीर बताते हुए मंगलवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति व स्थिरता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमा की स्थिति दोनों देशों के आपसी संबंधों की आगे की दिशा तय करेगी।

सीमा मुद्दों पर भारत का रुख भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान उनके आधिकारिक नामों से करने के अपने फैसले की चीन की ओर से की गई आलोचना को भी खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट व अभिन्न अंग है और इस अविवादित सत्य को कोई नहीं बदल सकता। अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों कथित तौर पर चीनी सेना की घुसपैठ की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा मामलों की स्थिति दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों की स्थिति को दर्शाएगी।

चीनी सेना की घुसपैठ के आरोप बता दें कि स्थानीय निवासियों के हवाले से ऐसी खबरें आई थीं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पार करके पुकार ला और ओल्लो इलाके में घुस आए थे। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि भारत-चीन के बीच सीमा से जुड़े मामलों में हमने हमेशा चीनी पक्ष के साथ बातचीत पर जोर दिया है। हम इन मुद्दों को सबसे गंभीर मानते हैं। इस क्षेत्र में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि विगत 6 अगस्त को भारत-चीन सीमा मामलों पर सलाह और तालमेल के लिए वर्किंग मैकेनिज्म (डब्ल्यूएमसीसी) की 36वीं बैठक में भी इस बात को दोहराया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने खुलकर बातचीत की और एलएसी पर हालात की समीक्षा की थी। भारतीय पक्ष ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि सीमा इलाकों में शांति और सुकून बनाए रखना, द्विपक्षीय रिश्तों के पूरे विकास के लिए जरूरी है।

गठनात्मक बैठकें और सहमति मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य चैनलों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमति बनी ताकि बाकी मुद्दों को सुलझाया जा सके और एलएसी पर गलतफहमी और गलत अंदाजे से बचा जा सके, जिसमें डब्ल्यूएमसीसी, लोकल कमांडर-लेवल की बैठक और दूसरे सहमत तरीके शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने हालांकि पिछले सप्ताह इन खबरों को खारिज किया था। उधर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि वे सेना और स्थानीय संगठनों से बात करके पता लगाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी कोई घुसपैठ हुई है, क्योंकि सेना प्रभावी ढंग से सीमा की रक्षा कर रही है और भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रख रही है।

भारत की स्थिति का स्पष्टीकरण अरुणाचल प्रदेश में भारत द्वारा 27 स्थानों के नामकरण पर चीन द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति को भी भारत ने खारिज किया है। जैसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है तथा इस वास्तविकता को बदला नहीं जा सकता है。