स्लोवेनिया में दूतावास परिसर को नुकसान, भारत ने मांगी जवाबदेही
भारत ने स्लोवेनिया की राजधानी ल्युब्ल्याना में स्थित अपने दूतावास पर भारत विरोधी तत्वों द्वारा कथित रूप से किए गए विरूपण की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने इस मुद्दे को स्लोवेनियाई अधिकारियों के समक्ष उठाया है और ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने की मांग की।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने स्लोवेनिया की राजधानी ल्युब्ल्याना में भारतीय दूतावास परिसर को कथित तौर पर कुछ भारत विरोधी तत्वों द्वारा विरूपित किए जाने की घटना की सोमवार को निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने नई दिल्ली और ल्युब्ल्याना, दोनों जगह स्लोवेनियाई अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया है, ताकि ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि हम स्लोवेनिया के ल्युब्ल्याना स्थित अपने दूतावास परिसर को भारत विरोधी तत्वों द्वारा विरूपित किए जाने की निंदा करते हैं। मंत्रालय ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी अपील की कि वे कहीं भी ऐसे समूहों द्वारा फैलाए जा रहे नफरत भरे प्रचार और दुष्प्रचार का संज्ञान लें।
पता चला है कि इस घटना में कुछ खालिस्तान समर्थक तत्व शामिल थे।
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