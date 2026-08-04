खेल : बिना सुदर्शन भारतीय टीम कोलंबो पहुंची

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए कोलंबो पहुँची। चोटिल बी साई सुदर्शन सीओई में रिहैब कर रहे हैं। पहला टेस्ट 15 अगस्त को गॉल में है। सुदर्शन नेट पर बैटिंग कर रहे हैं, उनकी स्थिति अगले तीन-चार दिन में तय होगी।

बेंगलुरु, एजेंसी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के बी साई सुदर्शन के बिना मंगलवार को कोलंबो पहुंची। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सुदर्शन बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में मेडिकल स्टाफ की देखरेख में चोट से उबर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा।

प्रशिक्षण मैच की जानकारी भारतीय टीम पहले टेस्ट से पहले सात अगस्त से कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब में तीन दिन का अभ्यास मैच खेलेगी। एक सूत्र ने कहा, सुदर्शन सीओई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। पैर की अंगुली की चोट से उबरने की प्रक्रिया के दौरान एक घंटे से अधिक समय तक नेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके खेलने पर अंतिम फैसला लेने से पूर्व अगले तीन-चार दिन तक उनकी स्थिति की जांच जारी रहेगी। सुदर्शन को हाल ही में भारत ए के श्रीलंका दौरे के दौरान यह चोट लगी थी।

मेडिकल स्टाफ की स्थिति सूत्र ने कहा, यह पक्का करना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटने से पहले वह पूरी तरह फिट हो जाएं। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जैसी (हर्षित) राणा के साथ हुई थी जो शीर्ष स्तर के क्रिकेट में लौटने के तुरंत बाद फिर से चोटिल हो गए थे। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। मेडिकल स्टाफ को उम्मीद है कि सुदर्शन उस मैच के लिए टीम के साथ जुड़ सकेंगे क्योंकि उन्होंने सीओई में नेट पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है।

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