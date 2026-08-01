Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयशंकर ने अराघची से कहा, पोतों पर हमले से हर हाल में बचें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भारत ने ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले से बचने की अपील की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बातचीत के दौरान क्षेत्र में संघर्ष के प्रति चिंता जताई और ऐसे हमलों की निंदा की। उन्होंने वार्ता और कूटनीति का समर्थन करने के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया।

जयशंकर ने अराघची से कहा, पोतों पर हमले से हर हाल में बचें

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने ईरान से वाणिज्यिक पोतों और नाविकों पर किसी भी परिस्थिति में हमला नहीं करने की अपील की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने क्षेत्र में जारी संघर्ष को लेकर गहरी चिंता जताई और पोतों तथा नाविकों पर किसी भी परिस्थिति में हमले से बचने का मजबूती से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष की ओर से इस तरह के हमले की निंदा करता है। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान उन्हें मौजूदा घटनाक्रम और चल रही वार्ताओं को लेकर ईरान के नजरिये से अवगत कराया गया।

ये भी पढ़ें:किसी भी कीमत पर न हो जहाज पर हमला, जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री को अच्छे से समझा दिया

जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यह बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हुई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Iran Delhi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।