भारत, उज्बेकिस्तान व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखें

भारत और उज्बेकिस्तान ने अगले तीन वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच खनन, दवा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। उज्बेकिस्तान में 400 भारतीय कंपनियों का परिचालन है।

नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान को अगले तीन वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि खनन, दवा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में व्यापार को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यहां 'इंडिया-उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम' की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'आइए, अगले तीन वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखें।' उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से एक-दूसरे की अर्थव्यवस्था में निवेश करने का भी आह्वान किया।

सहयोग के अवसर गोयल ने कहा कि जहां भारत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), कुशल कार्यबल और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में मजबूत है..वहीं उज्बेकिस्तान खनन तथा कपास उत्पादन जैसे क्षेत्रों में अवसर प्रदान करता है। यदि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत शुरू करने पर विचार करें तो 'यह एक अच्छा विचार है। हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।'

मौजूदा व्यापार स्थिति कार्यक्रम में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग एवं व्यापार मंत्री लाजिज कुदरातोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक संभावनाओं की तुलना में काफी कम है और इसे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान में करीब 400 भारतीय कंपनियां परिचालन कर रही हैं। कुदरातोव ने इस्पात, दवा, स्वास्थ्य सेवा, खनन और वाहन क्षेत्र में भारतीय निवेश का आह्वान किया।