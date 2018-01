अमेरिका:कैलिफोर्निया में सड़क से उछलकर ईमारत की दूसरी मंजिल में घुस गई कार-VIDEO

अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद हवा में उछलकर पास स्थित बिल्डिंग के दूसरे मंजिले में घुस गई। स्थानीय फायर डिपार्टमेंट ने दुर्घटना की जो तस्वीरें शेयर की हैं उन्हें देखने के बाद आपको लगेगा की ये कार सड़क पर चलती थी या हवा में। एक सफेद रंग की सिडान सड़क के किनारे स्थित डेंटिस्ट आॅफिस की दूसरी मंजिल में जा घुसी और हवा में लटकती रही।

कैलिफोर्निया के आॅरेंज काउंटी फायर अथॉरिटी के प्रवक्ता कैप्टन स्टीफेन हॉर्रनर ने कहा, 'हमारे अधिकारियों के पास सुबह 5:30 बजे सेंटा एना में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने संबंधित संदेश आया। कार काफी तेज रफ्तार में थी और सड़क के बीच सिमेंट के डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर डिवाइडर के समानांतर कार नहीं चला रहा था बल्कि वो दूसरी सड़क से आ रहा थे और 'टी' प्वाइंट पर डिवाइडर के साथ कार की जोरदार टक्कर हुई।'

A speeding car was left dangling off the second floor of a building in Santa Ana after it hit a median and went airborne. https://t.co/YKTMdRWqTV pic.twitter.com/oWOqeBWcja

इस टक्कर के बाद कार हवा में 15 मीटर के करीब उछलकर सामने स्थित डेंटिस्ट आॅफिस के दूसरी मंजिल में जा घुसी। इसके बाद कार में आग लग गई जिसे तुरंत ही बुझा लिया गया। कार में दो लोग सवार थे। एक व्यक्ति कार से बाहर निकलने में सफर रहा। दूसरा करीब एक घंटे तक कार में ही फंसा रहा, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने नीचे उतारा। कार में सवार दोनों व्यक्तियों को हल्की चोट लगी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk