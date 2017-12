अमेरिका:सिएटल में पुल से डिरेल होकर सड़क पर गिरा ट्रेन का डिब्बा, 6 लोगों की मौत

अमेरिका के वाशिंगटन में एक ट्रेन पटरी से उतरकर हाइवे पर गिरने से अब तक छह लोगों की मौत हो गई है और लगभग एक सौ लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने बताया कि कल एक एमट्रेक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई और उसकी कुछ बोगियां पुल पर से व्यस्त हाईवे पर जा गिरीं। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है और करीब एक सौ लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से कुछ लोगों की हालत गंभीर है।

अधिकारियों के मुताबिकराहत बचाव दल के लोग काम में जुटे हैं। मृतकों की संख्या बढने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। वाशिंगटन राज्य की यातायात प्रवक्ता ब्रूक बोवा ने बताया कि ट्रेन में 77 यात्री और चालक दल के सात सदस्य सवार थे। सिएटल और पोर्टलैंड, ओरेगन को जोड़ने वाले मार्ग पर चलने वाली यह ट्रेन एक नई हाईस्पीड रेल सेवा का हिस्सा है।

यह ट्रेन सोमवार को ही खोले गए नए हाई स्पीड रूट पर दौड़ रही थी, सुबह साढ़े आठ बजे के करीब यह डिरेल हो गई। ट्रेन का एक डिब्बा ओवरब्रिज से उतरकर सड़क पर आ गिरा तथा एक हवा में लटकता रहा। ओवरब्रिज से सड़क पर गिरा ट्रेन का डिब्बा कई कारों को अपनी चपेट में ले आया। इसके बाद सड़क पर आवाजाही बाधित हो गई। सड़क पर जा रहे कई दोपहिया वाहन भी इस दुर्घटना के शिकार बने और कुछ लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ट्रेन वॉशिंगटन स्टेट के टाकोमा नामक स्थान से दक्षिण में पटरी से उतरी। स्थानीय न्यूज चैनल के मुताबिक इस दुर्घटना में अब तक तीन लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।

First up close images of scene coming from @wspd1pio Trooper Bova, this is heartbreaking to see. Our thoughts & prayers to everyone involved. pic.twitter.com/ws460sjWRo