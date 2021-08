अमेरिका में आधी आबादी को दी जा चुकी है कोरोना की दोनों खुराक, लेकिन डेल्टा ने बढ़ाई चिंता

अमेरिका की आबादी के आधे हिस्से का पूरी तरह से टीकाकरण किया जा चुका है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को उस समय इसकी जानकारी दी है, जब दुनिया में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस के कोविड-19 डेटा निदेशक साइरस शाहपर ने एक ट्वीट में कहा, "50 प्रतिशत अमेरिकियों (सभी उम्र) को अब पूरी तरह से टीका लगाया गया है।"

इसका मतलब है कि 165 मिलियन से अधिक लोगों को या तो दो-खुराक वाला मॉडर्ना या फाइजर वैक्सीन या जॉनसन एंड जॉनसन शॉट मिला है। पूरी तरह से टीका लगाए गए सभी वयस्क अमेरिकियों में से आधे की दहलीज मई के अंत में पहुंच गई थी।

Friday just in: +821K doses reported administered, including 565K newly vaccinated. 7-day average of newly vaccinated is up 11% from last week and 44% over past 2 weeks. 50% of Americans (all ages) are now fully vaccinated. Keep going! 🇺🇸