इमरान खान बने रहेंगे पाकिस्तान के 'कप्तान', राष्ट्रपति का आदेश- जल्द चुना जाएगा कार्यवाहक पीएम

राष्ट्रपति ने ट्विटर पर कहा, "इमरान अहमद खान नियाजी, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 ए (4) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे।"

पीटीआई,इस्लामाबाद Amit Kumar Mon, 04 Apr 2022 02:17 PM

