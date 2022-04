पाकिस्तान में इमरान खान करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, जल्द चुनाव कराने की मांग

पाकिस्तान में इमरान खान करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, जल्द चुनाव कराने की मांग

पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव कराने की अपनी मांग जारी रखते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ता8बड़तोड़ रैलियां होंगी। इमरान ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी देशभर में रैलियां करेगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Gaurav Wed, 13 Apr 2022 04:30 PM

