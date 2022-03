1992 वर्ल्ड कप वाला मैच लग रहा है... बाजवा से इमरान की मुलाकात पर बोले फवाद चौधरी

Imran khan news: कमर जावेद बाजवा और इमरान की मुलाकात पर मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि ये 1992 वर्ल्ड कप जैसा मैच लग रहा है, लग रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे लेकिन आखिरी बाजी हम ही पलटेंगे।

लाइव हिन्दुस्तान,इस्लामाबाद Gaurav Kala Wed, 30 Mar 2022 10:04 PM

