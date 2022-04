अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंची इमरान खान की पार्टी, कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका

याचिका में कहा गया है कि आदेश में अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली (एनए) को आगे बढ़ने के लिए एक समय सारिणी दी गई है जो कि सदन-एनए के मामलों में हस्तक्षेप करने के बराबर है जो संविधान का उल्लंघन है।

पीटीआई,इस्लामाबाद Ashutosh Ray Sat, 09 Apr 2022 09:35 PM

