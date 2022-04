सत्ता से बेदखल इमरान की नई चाल? सत्ताधारी नेता का दावा- अपने सांसदों को इस्तीफा देने के लिए कर रहे बाध्य

पिछले दिनों पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था और पीएमएल-एन के नेता शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुना गया था। जिसके बाद अब इमरान खान नई चाल चल रहे हैं।

एजेंसी,इस्लामाबाद Ashutosh Ray Wed, 13 Apr 2022 10:49 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.