'इंटरनेशनल भिखारी हैं इमरान खान', देश की बदहाली को लेकर पाकिस्तानी PM पर भड़का विपक्ष

एएनआई,इस्लामाबाद Niteesh Kumar Mon, 17 Jan 2022 10:50 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.