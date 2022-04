शहबाज सरकार के खिलाफ मार्च निकालेंगे इमरान खान, कहा- जंग शुरू

इमरान खान ने ऐलान किया कि वो नवनियुक्त शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मई के अंतिम सप्ताह में इस्लामाबाद की ओर सरकार विरोधी लंबा मार्च शुरू करेंगे। इमरान ने शरीफ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

