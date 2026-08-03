आईआईटी बीएचयू के ‘स्वर’ से अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा
आईआईटी बीएचयू के प्रो. अभिषेक कुमार श्रीवास्तव का तरंगों पर शोध इटली में कॉस्पर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इस सत्र में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उनका शोध प्लाज़्मा भौतिकी में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। इस पहल ने भारतीय अनुसंधान को वैश्विक पहचान दी है।
वाराणसी, मुख्य संवाददात। आईआईटी बीएचयू के भौतिकी विभाग के प्रो. अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के तरंगों पर विशेष शोध की धाक इटली में जमी है। तरंगों और पुनर्संयोजन का सहजीवन (स्वर) विषयक शोध के आधार पर उन्होंने इटली में हुए कॉस्पर सम्मेलन में विशेष वैज्ञानिक सत्र संचालित किया। इस पहल ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। आईआईटी बीएचयू के शोध को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। कॉस्पर के सत्र में दक्षिण कोरिया की कासी के प्रो. आरवाई कॉन ने भी उनका सहयोग किया। इसमें भारत सहित दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, बेल्जियम, क्रोएशिया, नॉर्वे और अन्य देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक तथा युवा शोधकर्ताओं ने भाग लिया।
इस वैज्ञानिक सत्र में प्लाज़्मा भौतिकी के एक नए वैज्ञानिक सिद्धांत पर चर्चा हुई। यह अवधारणा प्रो. अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा विकसित की गई है। इसका उद्देश्य प्लाज़्मा में ऊर्जा उत्पन्न होने और उसके ताप बढ़ने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझना है। इस शोध से भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान, नियंत्रित फ्यूज़न ऊर्जा, प्लाज़्मा आधारित प्रयोगों और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े अनुसंधानों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रो. श्रीवास्तव और उनकी टीम ने इस विषय पर कई महत्वपूर्ण शोध किए हैं। ये शोध प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। सम्मेलन के इस विशेष सत्र से विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच भविष्य में संयुक्त शोध और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।प्रो. श्रीवास्तव ने इस शोध अवधारणा का संक्षिप्त नाम स्वर दिया है। यह नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के ‘स्वर’ से प्रेरित है। विज्ञान तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनूठे समन्वय का प्रतीक है।
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