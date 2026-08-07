इंफो:हूती विद्रोहियों के हमले से संकट गहराया

सीधा सैन्य टकवार बढ़ने की आशंका नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते

सीधा सैन्य टकवार बढ़ने की आशंका

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और यमन में एक साथ बड़े हमले कर क्षेत्रीय सुरक्षा संकट को और गहरा दिया है। इससे पहले लाल सागर के रणनीतिक समुद्री मार्ग में हूती विद्रोहियों द्वारा एक भारतीय पोत को निशाना बनाए जाने के बाद वह समुद्र में डूब गया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जहाजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

हूती विद्रोही कौन हैं? इस हमले के बाद अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान-समर्थित गुटों के बीच सीधा सैन्य टकराव बढ़ने की आशंका तेज हो गई है।

हूती विद्रोही यमन का एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में यमन के शिया अल्पसंख्यक समुदाय (जैदी शिया) के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए हुई थी।

2000 के दशक में यमन में विद्रोह हूती खुद को ईरान के प्रतिरोध का हिस्सा मानते हैं, जिसमें लेबनान का हिज्बुल्लाह और गाजा का हमास भी शामिल हैं। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना है।

2000 के दशक की शुरुआत में, हूती संगठन ने यमन के उत्तरी सादा प्रांत को आजात कराने के लिए वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए थे। अरब स्प्रिंग के दौरान, यमन में बगावत की वजह से सालेह को ऑफिस छोड़ना पड़ा, और अब्दराबुह मंसूर हादी ने सत्ता संभाली। हालांकि, हादी के राष्ट्रपति रहने के दौरान,हूती विद्रोहियों ने अपनी बगावत जारी रखी और सादा और फिर यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जिससे 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया।

लाल सागर में हमले से चर्चा में हूती विद्रोही लाल सागर के मुहाने पर अहम शिपिंग कॉरिडोर के पास होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुकावट डालने में सक्षम हैं। लाल सागर में पोतों पर इस विद्रोही गुट ने कई हमले किए हैं।

इन्होंने गाजा युद्ध के दौरान भी लाल सागर में पोतों पर हमले किए, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। हालांकि अमेरिकी आरोपों के विपरीत हुती खुद को ईरान का कठपुतली संगठन मानने से इनकार करते हैं, लेकिन मार्च 2026 में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने पर इन्होंने इजरायल पर मिसाइल हमले कर अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखने का ऐलान किया।

संगठन की प्रमुख बातें -20,000 लड़ाके हैं हूती विद्रोही संगठन में

- 2014 में राजधानी सना पर कब्जा किया

-2015 में पश्चिमी देशों समर्थित राष्ट्रपति हादियों को सत्ता से हटा दिया

-विनाशकारी युद्ध में 2021 के अंत तक 3.77 लाख से अधिक मौतें हुईं और 40 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसके बाद 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ।