सऊदी एयरपोर्ट एक ठिकाने पर हूतियों का हमला
ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के नज्रान एयरपोर्ट पर एक ठिकाने पर हमला किया। यह हमला सऊदी अरब के ड्रोन द्वारा यमन में घुसपैठ के जवाब में किया गया। हूतियों ने रेड सी में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी भी लागू की है।
ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के नज्रान एयरपोर्ट पर एक ठिकाने को निशाना बनाते हुए हमला किया। हालांकि, इस दावे की सऊदी अरब की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। हूतियों ने कहा कि यह हमला सऊदी अरब के ड्रोन द्वारा उत्तर-पश्चिमी यमन के सादा और हज्जाह प्रांतों के हवाई क्षेत्र में कथित घुसपैठ के जवाब में किया गया । हूतियों ने पिछले महीने से लाल सागर (रेड सी) में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लागू कर रखी है। उनका कहना है कि यह कदम यमन की सऊदी अरब द्वारा की जा रही कथित घेराबंदी के जवाब में उठाया गया।
हालांकि, सऊदी अरब ने इन आरोपों को खारिज किया।
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