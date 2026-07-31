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भारत के लिए सऊदी तेल लेकर आ रहे दो टैंकर लाल सागर से निकले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल आपूर्ति पर नाकेबंदी की घोषणा की है। इसके परिणामस्वरूप, भारत के लिए कच्चा तेल ले जा रहे दो टैंकरों ने लाल सागर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के टैंकर ने 10 लाख बैरल कच्चा तेल लादा था, जबकि एक अन्य टैंकर ने 7 लाख बैरल उठाया।

भारत के लिए सऊदी तेल लेकर आ रहे दो टैंकर लाल सागर से निकले

नई दिल्ली, एजेंसी। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी तेल आपूर्ति पर नाकेबंदी की घोषणा की है। इसके बाद भारत के लिए सऊदी से कच्चा तेल लेकर आ रहे दो टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर बाब-अल-मंदेब के रास्ते लाल सागर से बाहर निकल गए। मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) द्वारा किराए पर लिए गए सुएजमैक्स टैंकर अमेजन ने सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल लादा था। वहीं, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के लिए अफ्रामैक्स टैंकर रोडोस ने लगभग 7 लाख बैरल तेल उठाया था।

दोनों जहाजों ने 20 जुलाई के आसपास यनबू से रवाना होकर पहले स्वेज नहर की दिशा में उत्तर की ओर रुख किया।

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