चीन में रोबोट को बनाया गया न्यूज एंकर, देखें वीडियो

जल्द ही आप टीवी चैनलों पर इंसान नहीं रोबोट को न्यूज पढ़ते देखेंगे। जी हां! चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो नया कारनामा किया है उससे तो यही लगता है। यहां पहली बार रोबोट से न्यूज पढ़वाई गई। चीन में सरकारी टीवी चैनलों पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस दो रोबोट एंकरों ने न्यूज पढ़ी।



चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने इस सप्ताह रोबोट को एंकर बनाकर न्यूज पढ़वाने की शुरुआत की है। एजेंसी ने इसे 'विश्व में इस तरह का पहला प्रयोग बताया है।

ये रोबोट दिखने में और आवाज में वो बिलकुल इंसान जैसा है।

Xinhua AI anchor, launched on Wednesday, starts presenting news reports from Thursday. In this program, he takes you to have a look at what a Panama official and the Chinese businessman Jack Ma say about the ongoing #CIIE. pic.twitter.com/OZkRQtv1sQ