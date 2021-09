विदेश चोरों के कटेंगे हाथ और अवैध संबंध बनाने वालों पर बरसेंगे पत्थर, बर्बर सजा देने वाले कानून बना रहा तालिबान Published By: Himanshu Jha Tue, 14 Sep 2021 06:56 PM एजेंसी,काबुल।

Your browser does not support the audio element.