हमास ने इजराइल पर 100 से अधिक रॉकेट दागे, भारतीय महिला की मौत, आसमान में ऐसे दिखा युद्ध का नजारा

इजराइल और फलस्तीन में जंग जारी है। दोनों ओर से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल ने मंगलवार को गाजा पर हवाई हमले कर दो बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया जिनके बारे में उसका मानना था कि वहां उग्रवादी छिपे थे, वहीं जवाब देते हुए हमास और अन्य सशस्त्र समूहों ने दक्षिणी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे। दोनों तरफ से हुए इन हमलों में बच्चों समेत 28 लोगों की जान चली गई जबकि दो इजराइली महिलाओं की भी मौत हुई। यहां हमास के हमले में एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई जो इजराइल में काम कर रही थी। यरूशलम में हफ्तों के तनाव के बाद यह झड़प हुई हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सोमवार शाम से शुरू हुई झड़प में 10 बच्चों और एक महिला समेत 28 फलस्तीनियों की मौत हुई है। अधिकतर मौत हवाई हमलों से हुई। इजराइली सेना ने कहा कि मरने वालों में कम से कम 16 उग्रवादी थे।

केरल की महिला की मौत

इसी अवधि के दौरान गाजा के उग्रवादियों ने इजराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे जिसमें यहां काम करने वाली केरल की एक महिला की मंगलवार को इस रॉकेट हमले में मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्यों ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अश्केलोन शहर में 31 वर्षीय सौम्या के घर पर रॉकेट गिरा, जब वह शाम को वीडियो कॉल पर केरल में अपने पति संतोष से बात कर रही थी। संतोष के भाई साजी ने 'पीटीआई-भाषा को बताया, "मेरे भाई ने वीडियो कॉल के दौरान जोर की आवाज सुनी। अचानक फोन कट गया। फिर हमने तुरंत वहां काम कर रहे अन्य मलयाली लोगों से संपर्क किया। इस तरह हमें घटना के बारे में पता चला।" उसके रिश्तेदारों ने कहा कि इडुक्की जिले के कीरिथोडु की रहने वाली सौम्या पिछले सात वर्षों से इजराइल में एक घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। अभी तक इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl