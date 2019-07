Hafiz Saeed Arrested: 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान से गिरफ्तार

Hafiz Saeed Arrested: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से दी है।

Jamatud Dawa's Hafiz Saeed arrested and sent to judicial custody: Pakistan media (file pic) pic.twitter.com/1Txu9BlvoK