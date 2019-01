इन मिठाइयों को पीछे छोड़ गुलाब जामुन बना चैंपियन, इस देश ने बनाया नेशनल मिठाई

गुलाब जामुन का नाम सुनकर बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। यह मिठाई है ही कुछ ऐसी कि इसे एक बार खाकर किसी का मन नहीं भरेगा। खास मौकों पर बनने वाली मिठाइयों में यह सबसे आगे रहती है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह लाजवाब मिठाई किस देश की नेशनल मिठाई बन चुकी है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने गुलाब जामुन को कौमी मिठाई घोषित किया है।

Poll Question: What is the National Sweet Of Pakistan?

Answer: The right answer is Gulab Jamun. pic.twitter.com/zL0jgnjX06