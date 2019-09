आपकी हिम्मत कैसे हुई?: क्लाइमेट चेंज को लेकर वैश्विक नेताओं पर फूटा 16 साल की ग्रेटा का गुस्सा, देखें VIDEO

जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले स्वीडन की 16 साल की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को संबोधित किया। गुस्से में नजर आ रही ग्रेटा ने वैश्विक नेताओं पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने में नाकाम हो कर अपनी पीढ़ी से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। 16 साल की ग्रेटा ने पूछा कि ''आपने (ऐसा करने की) हिम्मत कैसे की? जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में राष्ट्रों की अकर्मण्यता के खिलाफ युवा आंदोलन का चेहरा बनती जा रही स्वीडिश किशोरी ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, ''हमारा यह संदेश है कि हम आपको देख रहे हैं। इस पर ठहाके गूंज उठे।

"Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up - change is coming if you like it or not."

