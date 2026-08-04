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भारत का कड़ा रुख, आर्थिक अपराधियों को किसी देश में नहीं मिले पनाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्र सरकार के डीओपीटी सचिव रचना शाह ने कहा है कि आर्थिक अपराधियों से निपटना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने हैदराबाद में ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक में देशों के बीच सहयोग की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में काम करना चाहिए।

भारत का कड़ा रुख, आर्थिक अपराधियों को किसी देश में नहीं मिले पनाह

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की सचिव रचना शाह ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक अपराध करके विदेश भाग जाने वाले अपराधियों (आर्थिक अपराधियों) से निपटना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दुनिया का कोई भी देश अपराध से कमाई करने वाले लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना न बने। हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय दूसरी ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए रचना शाह ने कहा कि आर्थिक अपराधियों का पता लगाने, उनका प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने, चोरी की गई संपत्तियां वापस लाने तथा अपराधियों और अवैध धन के सीमा पार आवागमन पर रोक लगाने के लिए देशों के बीच मजबूत सहयोग बेहद जरूरी है।उन्होंने

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कहा कि कोई भी देश भ्रष्टाचार की चुनौती से अछूता नहीं है। इसलिए अवैध वित्तीय लेन-देन रोकने, सरकारी संसाधनों की सुरक्षा करने और वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी देशों को मिलकर लगातार काम करना होगा। सीमा पार से होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों को केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस सहयोग और वास्तविक परिणाम सामने लाने चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित आर्थिक अपराधियों का पता लगाने और उनके प्रत्यर्पण में सहयोग के लिए बनाए जा रहे ब्रिक्स रिपॉजिटरी (डेटाबेस) में हुई प्रगति का स्वागत किया।

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