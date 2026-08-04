भारत का कड़ा रुख, आर्थिक अपराधियों को किसी देश में नहीं मिले पनाह
केंद्र सरकार के डीओपीटी सचिव रचना शाह ने कहा है कि आर्थिक अपराधियों से निपटना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने हैदराबाद में ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक में देशों के बीच सहयोग की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में काम करना चाहिए।
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की सचिव रचना शाह ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक अपराध करके विदेश भाग जाने वाले अपराधियों (आर्थिक अपराधियों) से निपटना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दुनिया का कोई भी देश अपराध से कमाई करने वाले लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना न बने। हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय दूसरी ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए रचना शाह ने कहा कि आर्थिक अपराधियों का पता लगाने, उनका प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने, चोरी की गई संपत्तियां वापस लाने तथा अपराधियों और अवैध धन के सीमा पार आवागमन पर रोक लगाने के लिए देशों के बीच मजबूत सहयोग बेहद जरूरी है।उन्होंने
कहा कि कोई भी देश भ्रष्टाचार की चुनौती से अछूता नहीं है। इसलिए अवैध वित्तीय लेन-देन रोकने, सरकारी संसाधनों की सुरक्षा करने और वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी देशों को मिलकर लगातार काम करना होगा। सीमा पार से होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों को केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस सहयोग और वास्तविक परिणाम सामने लाने चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित आर्थिक अपराधियों का पता लगाने और उनके प्रत्यर्पण में सहयोग के लिए बनाए जा रहे ब्रिक्स रिपॉजिटरी (डेटाबेस) में हुई प्रगति का स्वागत किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।