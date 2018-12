Google ने बताया, 2018 में दुनियाभर के लोगों ने क्या सर्च किया सबसे ज्यादा

कोई भी चीज पता करने के लिए हम आज के समय में सबसे पहले गूगल (Google) के पास जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2018 में सबसे ज्यादा कौन-सा वर्ड (Word) गूगल पर सर्च (Google Search) किया गया है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल (Google) के सीईओ (CEO) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके ये बताया कि 2018 में दुनियाभर के लोगों ने सबसे ज्यादा कौन-सा वर्ड सर्च किया।

#YearInSearch2018 नाम से 2 मिनट लंबी वीडियो में बताया गया है कि दुनियाभर के लोगों ने 2018 में गूगल पर लोगों ने 'गुड' (अच्छा) चीजों के बारे में खोजा। जैसे- एक 'अच्छा' नागरिक कैसे बनें, एक 'अच्छा' दोस्त कैसे बनें, 'अच्छा' गायक कैसे बनें आदि। इस वीडियो में बहुत प्यारा वीडियो कोलाज भी बनाया है। जिसमें थाई गुफा से बचाए गए एक सुनने में असक्षम बच्चे का पहली बार मां की आवाज सुनने वाली, स्टीफन हॉकिंग्स और जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश को श्रद्धांजलि देने और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की बेटी का जन्म आदि वीडियो को मिलाया गया है।

In a year of ups and downs, the world searched for "good" more than ever before. Here’s to all the good moments from 2018 and all the people who searched for them. #YearInSearch https://t.co/hj2FnX4mR4