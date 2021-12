'बदला तो खुदा लेगा', ड्रोन हमले में 10 लोगों की जान लेने वाले अमेरिकी सैनिकों पर बोले अफगान

हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Aditya Kumar Tue, 14 Dec 2021 03:49 PM

Your browser does not support the audio element.