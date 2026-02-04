हंगरी में फासिस्ट विरोधी जर्मन एक्टिविस्ट को आठ साल की जेल

जानिए, 4 फरवरी को दुनिया और आपके आस पास क्या कुछ हो रहा है, डीडब्ल्यू हिंदी की ताजा खबरों में.हम जानते हैं कि रूस, भारत का अकेला तेल सप्लायर नहीं है: मॉस्कोपुतिन और शी की बातचीत, संबंधों को और गहरा करेंगे रूस और चीनतरल प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर संकट के बादलह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र संकट का सामना कर रहा हैलीबिया में गद्दाफी के बेटे की घर में घुसकर हत्यास्पेन के प्रधानमंत्री पर भड़के इलॉन मस्कसुलह की आस में अबू धाबी में जुटेंगे यूक्रेन, रूस और अमेरिकी प्रतिनिधि72 घंटे में खाड़ी के तीन देशों का दौरा करेंगे जर्मन चांसलर मैर्त्सव्हाइट हाउस: रूस से नहीं, अमेरिका-वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारतसंसद के बाहर राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी जंगएस्टोनिया ने रूस जा रहे जहाज को हिरासत में लियाहंगरी में फासिस्ट विरोधी जर्मन एक्टिविस्ट को आठ साल की जेलहंगरी की एक अदालत ने फासिज्म का विरोध करने वाली 25 साल की जर्मन कार्यकर्ता को 8 साल जेल की सजा सुनाई है.हंगरी की अदालत ने माया टी.को 2023 में धुर दक्षिणपंथियों के एक समारोह में हिंसा करने का दोषी करार दिया.समारोह 1945 में विश्वयुद्ध के दौरान घेरे गए नाजी और उनके सहयोगी हंगैरियन सैनिकों की स्मृति का था.हंगरी के पीएम ओरबान ने बनाया नया धुर-दक्षिणपंथी गठबंधनमाया टी.को अदालत ने "सम्मान दिवस" के दौरान हिंसक हमले में शामिल होने का दोषी करार दिया.अभियोजन पक्ष ने कहा कि माया टी.19 सदस्यों वाले एक धुर वामपंथी गुट का हिस्सा थी.गुट पर हंगरी आकर नौ लोगों पर हमला करने आरोप लगाया गया.माया टी.के पिता वोल्फ्राम यारोष ने अदालती कार्रवाई को "राजनीतिक सुनवाई" बताया.उन्होंने कहा कि इस मुकदमे के जरिए धुर दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.हंगरी में अप्रैल में चुनाव होने है और ओरबान का राजनीतिक भविष्य दांव पर है.युवा धुर दक्षिणपंथी आंदोलन के नेता बेंस बालोघ का कहना है कि, "हम आतंकवादियों के यहां आकर लोगों को पीटने का पुरजोर भर्त्सना करते हैं"माया टी.खुद को महिला और पुरुष की लैंगिंक श्रेणी में नहीं रखती हैं.वह "अन्य" की श्रेणी में आती है.लेकिन हंगरी में लैंगिंक पहचान के रूप में "अन्य" या "तीसरा लिंग" मान्य नहीं है.यूरोपीय संघ में हंगरी ही एक मात्र ऐसा देश है जहां एलजीबीटीक्यू समुदाय की पहचान के तौर पर देखी जाने वाली प्राइड परेड पर भी प्रतिबंध है.अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स से बढ़ा कैंसर सर्वाइवर्स की मौत का खतरा: शोधइटली में किए गए एक नए शोध में पाया गया है कि कैंसर से जूझ रहे वे मरीज जो अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (यूपीएफ) अधिक मात्रा में खाते हैं, उनकी समय से पहले मौत का जोखिम काफी बढ़ जाता है.कैंसर एपिडिमियॉलिजी.बायोमार्कर्स एंड प्रिवेंशन जर्नल में प्रकाशित इस रिसर्च में कहा गया है कि सबसे ज्यादा यूपीएफ खाने वाले कैंसर सर्वाइवर्स में किसी भी वजह से मौत का खतरा 48 फीसदी और कैंसर से मौत का खतरा 59 फीसदी ज्यादा पाया गया.अध्ययन में आइसक्रीम, पैक्ड ब्रेड, नमकीन स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट और शुगरी ड्रिंक्स जैसे खाद्य पदार्थों को यूपीएफ की श्रेणी में रखा गया है.यह अध्ययन दक्षिणी इटली के मोलीजे क्षेत्र में रहने वाले 24,325 लोगों पर 2005 से 2022 तक किया गया, जिनमें से 802 कैंसर सर्वाइवर्स ने अपने भोजन से जुड़ी जानकारी साझा की थी.शोधकर्ताओं के अनुसार यूपीएफ में मौजूद एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और अत्यधिक प्रोसेसिंग शरीर के मेटाबॉलिज्म, आंतों के माइक्रोबायोटा और इंफ्लेमेशन को प्रभावित करते हैं.टीम ने अध्ययन प्रतिभागियों के बायोमार्कर्स की जांच में पाया कि अधिक यूपीएफ खाने वालों में सूजन के स्तर और रेस्टिंग हार्ट रेट दोनों ज्यादा थे, जो मृत्यु जोखिम में वृद्धि की एक संभावित वजह हो सकती है.चीन में दो पत्रकार हिरासत में लिए गएरिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने चीन में दो स्वतंत्र पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है.RSF ने बताया कि वू यिंगजियाओ और लियू हु को 29 जनवरी को वीचैट पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद गिरफ्तार किया गया.रिपोर्ट में जिसमें सिचुआन प्रांत के पुजियांग काउंटी के पार्टी सचिव पु फायोउ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे.रिपोर्ट अब प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है, जो चीन में संवेदनशील सरकारी मामलों पर सेंसरशिप का आम कदम है.चीन की "मीटू" कार्यकर्ता को पांच साल की जेलRSF ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चीन पर अधिक दबाव बनाने की अपील की है, खासकर ऐसे समय में जब कई लोकतांत्रिक देशों के नेता इस साल बीजिंग का दौरा कर चुके हैं. RSF के 2025 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चीन 180 में से 178वें स्थान पर है और संगठन के अनुसार चीन दुनिया में पत्रकारों को सबसे अधिक कैद करने वाला देश है.नाइजीरिया में हमलावरों ने 67 लोगों की हत्या कीरेड क्रॉस के एक अधिकारी का कहना है कि नाइजीरिया के क्वारा प्रांत में बंदूकधारी हमलावरों ने कम से कम 67 लोगों की हत्या की है.क्वारा प्रांत के रेड क्रॉस सचिव बाबाओमो अयोदेजी के मुताबिक, 67 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कुछ लोग अब भी लापता हैं.जिस जगह नरसंहार को अंजाम दिया गया, वहां जनवरी अंत में नाइजीरियाई सेना ने "आतंकवादी तत्वों" के खिलाफ सफल अभियान का दावा किया था.काईआमा क्षेत्र के स्थानीय नेता सैदू बाबा अहमद ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, गोलियों से बचने के लिए कई लोग झाड़ियों में छुप गए.अहमद ने दावा किया कि बंदूकधारी, 3 फरवरी की शाम छह बजे वोरो गांव में घुसे और उन्होंने कई दुकानों और राजा के महल को आग भी लगा दी.परंपरा निभाने वाला राजा का अब भी कोई सुराग नहीं मिला है.नाइजीरिया की सेना ने 30 जनवरी को दावा किया कि उसने क्वारा में करीब 150 आतंकवादियों को खत्म किया है.सेना ने यह भी कहा कि बचे खुचे आतंकी जंगलों में भाग गए.नाइजीरिया के कई हिस्सों में हथियारबंद गुटों का बोलबाला है.स्थानीय तौर पर डकैत कहे जाने वाले ये गुट, गांवों में लूटपाट और फिरौती के लिए अपहरण करते हैं.देश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में जिहादी गुट भी सक्रिय हैं.सेनेगल में सैनेटरी पैड को लेकर क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शनसेनेगल में एक चीनी कंपनी पर सैनेटरी पैड और डायपर में एक्सपायर्ड कच्चे माल के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है.देश की दवा नियामक संस्था सेनेगल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी (एआरपी) ने पिछले साल के अंत में कंपनी सॉफ्टकेयर पर लगभग 1,300 किलोग्राम एक्सपायर्ड और अनुपयुक्त सामग्री, जिनमें पॉलीथिलीन फिल्म भी शामिल है रखने का आरोप लगाया था.निरीक्षण के बाद एआरपी ने कंपनी को आदेश दिया कि वह इन सामग्रियों का इस्तेमाल रोककर अपने उत्पादों को बाजार से वापस ले.हालांकि आठ दिन बाद एजेंसी के निदेशक ने कहा कि सॉफ्टकेयर द्वारा दिए गए दस्तावेजों के अनुसार एक्सपायर्ड सामग्री उत्पादन में इस्तेमाल नहीं की गई.इसके बावजूद निरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पर कायम रहते हुए आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर उत्पादों से जलन और खुजली की शिकायतों की चर्चाएं शुरू हो गईं.इस बीच, कंपनी ने सभी आरोपों से इनकार किया है.जनवरी में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर एक छोटे विरोध प्रदर्शन में विपक्षी सांसद गाय मारियुस सग्ना ने स्वास्थ्य मंत्री पर तीन हफ्ते तक चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया.मोदी के भाषण के ठीक पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगितलोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से ठीक पहले बुधवार को सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "वे (प्रधानमंत्री मोदी) डर गए" प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में लोकसभा में जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे और बार‑बार स्थगन के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी.हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.संसद के चालू बजट सत्र का यह तीसरा दिन है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी.सदन के स्थगित होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर बाधा पैदा करने का आरोप लगाया.एस्टोनिया ने रूस जा रहे जहाज को हिरासत में लियापूर्वी यूरोप के देश एस्टोनिया ने रूस जा रहे एक जहाज को तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया है.एस्टोनिया के टैक्स और कस्टम बोर्ड के मुताबिक बहामा के झंडे वाले इस जहाज को मंगलवार देर रात हिरासत में लिया गया.कार्रवाई के दौरान पुलिस की स्पेशल यूनिट के कमांडो जहाज पर चढ़े और उसे नियंत्रण में ले लिया.बाल्टिक स्पिरिट नाम का ये जहाज एस्टोनिया के भीतरी जलक्षेत्र से गुजरता हुआ रूस के रास्ते पर था.जहाज इक्वाडोर से रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था.एस्टोनिया के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जहाज, रूस के छद्म बेड़े का हिस्सा नहीं है और यह यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के दायरे में भी नहीं है.एस्टोनिया के अधिकारियों ने इस कार्रवाई के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा, "ये मानने के कारण हैं कि इस जहाज को शायद तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है" एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहापश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर बुधवार, 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यह ऐसा पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखने खुद हाजिर हुआ हो.ममता ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत "चुनिंदा वोटरों को हटाया जा रहा है" और बंगाल को "निशाना" बनाया जा रहा है.पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा एसआईआर!चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच के समक्ष ममता हाथ जोड़कर पेश हुईं और अदालत से "लोकतंत्र को बचाने" की अपील की.जब उन्होंने अदालत से "पांच मिनट" बोलने का अनुरोध किया तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, "हम आपको 15 मिनट देंगे" सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों पर गंभीरता से चर्चा की.पश्चिम बंगालः एसआईआर से क्यों परेशान हैं बीएलओ!चुनाव आयोग ने अदालत से कहा कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है.आयोग ने दावा किया कि सभी कार्य निर्धारित नियमों के तहत किए जा रहे हैं और इसमें किसी तरह की राजनीतिक मंशा शामिल नहीं है.सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में यह तय करेगा कि एसआईआर प्रक्रिया पर कोई रोक लगाई जाए या आयोग को अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए जाएं.ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया.हम जानते हैं कि रूस, भारत का अकेला तेल सप्लायर नहीं है: मॉस्कोरूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बुधवार को भारत के तेल सप्लाई में विविधता लाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी.क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकोव ने कहा, "भारत हमेशा से अन्य देशों से ये उत्पाद खरीदता रहा है.इसीलिए हम इस मामले में कोई भी नया डवलेपमेंट नहीं देखते हैं"पेशकोव के मुताबिक, सभी जानते हैं कि रूस भारत का अकेला तेल सप्लायर नहीं है.रूस का यह बयान भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान के बाद आया है.बुधवार को गोयल ने कहा कि भारत, वैश्विक परिस्थितियों में आते बदलाव को देखते हुए अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा पक्की करेगा और ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाएगा.नई दिल्ली का यह बयान भारत और अमेरिका कारोबारी समझौते के बाद आया है.दो फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने औचक ढंग से भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा की.ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करते हुए एलान किया कि भारत सरकार ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है.अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर 2025 में अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया था.ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी बीच बीच में भारत पर रूसी युद्ध मशीन को पैसा मुहैया कराने के आरोप भी लगा रहे थे.नई दिल्ली लंबे वक्त तक अपनी ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देकर रूस से मिल रहे सस्ते तेल का बचाव करती रही.इस दौरान भारतीय नेता, अक्सर रूस और भारत की पारंपरिक दोस्ती का भी हवाला दिया.अमेरिका से ट्रेड डील करने के बाद अब भारत ने कहा कि वह हर साल अमेरिका से 100 अरब डॉलर की ऊर्जा, विमानन मशीनरी, परमाणु सामग्री और बहुमूल्य धातुएं खरीदेगा.ऐसा लगातार पांच साल तक किया जाएगा.पुतिन और शी की बातचीत, संबंधों को और गहरा करेंगे रूस और चीनरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की.यह जानकारी चीन के सरकारी मीडिया ने दी.इस बातचीत के दौरान पुतिन ने शी से कहा कि मॉस्को और बीजिंग की साझेदारी उथल पुथल वाली दुनिया में स्थिरता का आयाम है.रूस और चीन की नौसेना का जापान सागर में साझा अभ्यासएक अनुवाद की मदद से शी ने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि चीन और रूस के रिश्ते, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया.नियमित रूप से संपर्क में रहने वाले इन दोनों नेताओं के रिश्ते, 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से और प्रगाढ़ हुए हैं.जापान में भारी बर्फबारी से 35 मौतें, सरकार ने चेतावनी जारी की जापान के उत्तरी क्षेत्रों में तापमान अचानक बढ़ने के बाद अधिकारियों ने बुधवार को बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है.जनवरी के आखिर से लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने आओमोरी जैसे शहरों को दो मीटर मोटी बर्फ में दबा दिया, जिससे सड़कें ठप पड़ गईं और स्कूलों व व्यवसायों को बंद करना पड़ा.बुधवार को आओमोरी में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे भारी और पिघलती बर्फ के ब्लॉकों के गिरने का खतरा बढ़ गया है. अधिकारियों के मुताबिक, 20 जनवरी से अब तक भारी बर्फबारी से देशभर में 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 393 लोग घायल हुए हैं.कई हादसे घरों की छतों से बर्फ सरकने या बर्फ साफ करते समय लोगों के फिसलकर नीचे गिर जाने से हुए.तरल प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर संकट के बादलतरल प्राकृतिक गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की ऊंची सप्लाई, आने वाले समय में चुनौती बनेगी.यह दावा बड़े स्तर पर एलएनजी का वैश्विक कारोबार करने वाली कंपनी विटॉल ने किया है.कतर की राजधानी दोहा में एनएलजी2026 कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विटॉल के प्रमुख पाब्लो गालांते एक्सोबार ने बुधवार को यह चेतावनी दी.एक्सोबार से पहले सोमवार को कतर एनर्जी के सीईओ साद अल-काबी ने भी 2030 की तक एनएलजी सप्लाई में कमी की आशंका जताई.अल-काबी ने कहा कि 2026 से 2029 तक एनएलजी की रिकॉर्ड मांग आ रही है और कमी के चलते इसके दाम उछल सकते हैं.एलएनजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कारखाने और बिजलीघर चलाने, खाना पकाने और घरों को गर्म रखने में किया जाता है.एआई डाटा सेंटरों की बढ़ती संख्या भी एलएनजी की डिमांड लगातार बढ़ा रही है.पाकिस्तान: बलोचिस्तान हमलों में 250 से ज्यादा मौतें, 197 आतंकी मारे गएपाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलोचिस्तान में हालिया हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने अब तक लगभग 200 अलगाववादी विद्रोहियों को मारने का दावा किया है.इस संघर्ष में अब तक मृतकों की संख्या 250 से अधिक हो गई है.सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार सप्ताहांत से शुरू हुए हमलों में आतंकियों ने बैंकों, जेलों, पुलिस स्टेशनों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद कई जिलों में झड़पें जारी हैं.एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि सैन्य अभियान में 197 आतंकी, 36 नागरिक और 22 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं.बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुग्ती ने कहा कि सभी प्रभावित जिलों को "क्लियर" कर लिया गया है और सुरक्षा बल खुफिया आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं.उन्होंने चेतावनी दी, "हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे"इन हमलों की जिम्मेदारी बलोचिस्तान में सक्रिय सबसे ताकतवर अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ली है, जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है.संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें "घृणित और कायराना" बताया और पीड़ित परिवारों व पाकिस्तान सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त की.फ्रांस में एक्स के दफ्तर पर छापाफ्रांस के अधिकारियों ने इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पेरिस स्थित दफ्तर पर छापा मारा है.फ्रांस के अभियोजन पक्ष ने एक्स पर कथित राजनीतिक दखंलदाजी और सेक्सुअल डीपफेक्स बनाने के आरोप में मंगलवार को यह कार्रवाई की.छापेमारी के साथ ही फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने अमेरिकी कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क को तलब भी किया है.ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी मस्क के आईए चैटबॉट ग्रोक के खिलाफ जांच शुरू कर चुके हैं.ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों के सेक्सुलाइज्ड डीपफेक बनाने के आरोप हैं.एएफडी को इलॉन मस्क के समर्थन पर जर्मनी में बवालफ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि एक्स के खिलाफ यह जांच जनवरी 2025 में शुरू की गई.उस वक्त एक्स पर आरोप लगे कि उसकी एल्गोरिदम, फ्रांस की राजनीति में दखल दे रही है.अब जांच के दायरे में ग्रोक को भी शामिल किया गया है.इलॉन मस्क ने फ्रांस की कार्रवाई को "राजनीतिक" छापे करार दिया है.संसद के बाहर राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी जंगलोकसभा में आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर जारी तनाव के बीच बुधवार, 4 फरवरी को संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई.राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरते हुए बिट्टू को देखते ही उन्हें "गद्दार" कहा.उन्होंने कहा कि बिट्टू ने 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन की, इसलिए वह "गद्दार" हैं.राहुल ने बिट्टू से हाथ मिलाने की कोशिश भी की और कहा, "मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आओगे (कांग्रेस में)"बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और पलटकर उन्हें "देश का दुश्मन" कहा.बहस की शुरुआत तब हुई जब बिट्टू ने बाहर धरने पर बैठे विपक्षी सांसदों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "ये ऐसे बैठे हैं जैसे युद्ध जीतकर आए हों" दोनों नेताओं के बीच यह नोंकझोंक उस समय हुई जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल निलंबित सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रहे थे.