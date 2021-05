वैक्सीन लगवाओ, मुफ्त बीयर पाओ: जानिए कहां दिया जा रहा यह ऑफर

कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए दुनियाभर में इस समय टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। कई जगह टीकों के लिए मारामारी हो तो कहीं लोग वैक्सीन लगवाने से हिचक भी रहे हैं। इस बीच अमेरिका में लोगों को टीका लगवाने को प्रेरित करने के लिए मुफ्त बीयर का ऑफर भी दिया जा रहा है।

पश्चिमी न्यूयॉर्क के एरी काउंटी में युवाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को यह खास ऑफर दिया जा रहा है। नॉन एलकोहलिक बेवरेज शनिवार को उन लोगों को सर्व किया गया जिनकी उम्र 18 से 21 के बीच थी।

Have you been vaccinated for COVID-19 yet? If not what are you waiting for, especially after yesterday's CDC announcement? Tomorrow @ECDOH is holding 2 "Shot and a 🍺 Chaser" Clinics: @SteelboundSVL in Springville and @ThinManBrewery on Chandler St. Join us and get vaccinated! pic.twitter.com/L2ukbn1fFr