रूस को अकेला करने के लिए PM मोदी के दौरे में बड़ा दांव चलेगा जर्मनी, जी-7 का देगा न्योता!

पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान उनकी चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात होने वाली है। इस मीटिंग में कारोबारी संबंधों के अलावा रणनीतिक मसलों पर भी चर्चा होने वाली है।

