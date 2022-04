भारत को G-7 मीटिंग से दूर रखने पर विचार कर रहा जर्मनी, रूस की आलोचना न करने पर खफा?

यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ न बोलने पर भारत को जी-7 की मीटिंग से दूर रखने पर जर्मनी विचार कर रहा है। जर्मनी 26 से 28 जून तक ग्रुप-7 देशों की मीटिंग आयोजित करने वाला है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Surya Prakash Wed, 13 Apr 2022 10:20 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.