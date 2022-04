जी-7 की मीटिंग में भारत को न बुलाने की खबर गलत, जल्द भेजेंगे न्योता: जर्मनी

भारत को जी-7 मीटिंग में गेस्ट के तौर पर न बुलाने पर विचार करने की खबरों को जर्मनी ने खारिज किया है। जर्मनी की ओर से बताया गया कि बर्लिन की ओर से समिट में भारत को न बुलाने पर विचार करने की बात गलत है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Surya Prakash Wed, 13 Apr 2022 05:08 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.