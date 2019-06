G20 Summit में महिला शक्तिकरण पर जोर, सभी नेताओं ने किया समर्थन

जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेजबान देश जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे सहित सभी सदस्य देशों के नेताओं ने वित्तीय एवं अन्य आर्थिक क्षेत्रों में पुरूषों अैर महिलाओं के बीच की असमानता को कम करने और महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप ने शनिवार को कहा कि यदि महिलाओं को आर्थिक समानता मिल जाए तो 2025 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ कर 28 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।

