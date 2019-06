G-20 समिट: PM मोदी से मुलाकात पर जापान के PM शिंजो आबे ने एक बार फिर दी जीत की बधाई, जानें और क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'जी 20' शिखर सम्मेलन में जापान के ओसका में प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। जापान के पीएम शिंजो आबे ने एक बार फिर चुनावों में भारी जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी। साथ ही, उन्होंने कहा कि अगली बार भारत आने की मेरी बारी है और मैं अपनी यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जी 20 शिखर सम्मेलन 27 से 29 जून तक यहां आयोजित हो रहा है। यूरोपीय यूनियन समेत 19 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय ' ह्यूमन सेंट्रड फ्यूचर सोसायटी' है।

Japan PM Shinzo Abe to PM Modi: Once again would like to offer my hearty congratulations to you for an overwhelming win in elections. Also, next time it is my turn to visit India and I am looking forward to my visit. pic.twitter.com/yXhp9p2VFu



पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मुबारक बाद देने के बाद धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वह भारत के पहले दोस्त है जिन्होंने फोन पर मुझे सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। उन्होंने कहा कि मैं आपका और जापान सरकार के गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

PM Narendra Modi to Japan PM Shinzo Abe: Thank you once again for the congratulations, you were the first friend of India who congratulated me, on phone. I also express my gratitude for the warm welcome you and Japan Government have accorded to us. pic.twitter.com/ZYrXog7ltR